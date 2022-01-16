Выкуп авто в СПБ

Гарантия честной цены за 60 минут

Вы планируете продать свой автомобиль в Санкт-Петербурге или Ленинградской области? Обратитесь к нашей компании - мы предлагаем услуги выкупа авто в СПБ и гарантируем лучшую цену на рынке.

  • Адекватно оценим авто в любом состоянии
  • Лучшие цены среди выкупа до 98% от рыночной стоимости
  • Бесплатные услуги по оформлению и эвакуации
  • Бесплатный выезд на оценку к вашему дому
  • Работаем как с физическими лицами, так и с компаниями – юридическими лицами
  • Работаем круглосуточно и без выходных 24/7

Выкупим до 98% от рынка наличными на руки

Заполните заявку или позвоните, никаких обязательств, узнайте цену продажи автомобиля сегодня.

Как Продать автомобиль в СПБ быстро?

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Эксперт приедет в течение
60 минут бесплатно в любой регион России
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ
Составление и подписание документов бесплатно в день совершения сделки
ПОЛУЧАЕТЕ ДЕНЬГИ
Наличный или безналичный расчет, около автомобиля с проверкой в банке.

Как продать авто на примере Porsche Panamera 4s

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Использован пример реального выкупа одного из наших клиентов

2009 год выпуска, 4.8. объем двигателя, пробег 49.000 км, 2 хозяина, юридически чиста.

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Выкуп любых автомобилей

Мы выкупаем авто разных марок и моделей, в любом состоянии — от новых до аварийных. Мы оцениваем каждый автомобиль индивидуально, учитывая все его особенности, и рассчитываем оптимальную стоимость. Мы гарантируем быстроту, безопасность и прозрачность сделки.

Выкуп битых автомобилей

Выкуп авто без документов

Выкуп кредитных автомобилей

Выкуп неисправных автомобилей

Выкуп автомобилей из ломбарда

Срочный выкуп с выездом

Выкуп автомобилей с запретом

Выкуп автомобилей в аресте

Выкуп лизинговых авто
Выкуп проблемных авто
Продать авто на запчасти
Выкуп утилизированных авто
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Выкупаем любые иномарки или отечественные автомобили

Acura
Alfa-Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
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Datsun
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Ferrari
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Rolls-Royce
Rover
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
LADA
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Что необходимо для продажи авто?

Ключи 

У автомобиля должны быть ключи, но если их нет, то и это не проблема

Паспорт 

Необходим документ удостоверяющий личность хозяина машины

Документы 

У автомобиля должен присутствовать либо ПТС или Свидетельство ТС

Доверенность

Хотите продать машину по доверенности? Купим без лишних вопросов

ИМперия Выкупа - Компания по выкупу автомобилей в СПБ

Компания "Империя Выкупа" уже несколько лет оказывает услуги выкупа автомобилей в Санкт-Петербурге, что помогло нам заслужить доверие многих клиентов. Мы владеем всеми нюансами этого бизнеса и готовы предложить вам наилучшее решение для продажи вашего авто.

Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы узнать больше о наших услугах и условиях сотрудничества по выкупу. Мы поможем с оценкой, переоформлением документов и переводом денег. Обращайтесь к нам, и мы осуществим покупку вашего авто на выгодных и прозрачных условиях.

Бесплатные услуги

  • Оценка — бесплатно!
  • Выезд оценщика — бесплатно!
  • Выплачиваем до 95% от рынка.
  • Оформление на месте совершения сделки.
  • Эвакуатор для авто — бесплатно!
  • Выезд в любо регион — бесплатно!
  • Предоставим гарантии!
  • Официальный договор купли-продажи

Преимущества

  • Выгоднее CarPrice!
  • Дороже Trade-in!
  • Юридическая помощь бесплатная
  • Расчет наличными или на карту
  • Купим любые автомобили
  • Работаем круглосуточно
  • Выплачиваем до 20 млн. рублей
  • Работаем с юридическими лицами
  • Гарантируем конфиденциальность

Что мы покупаем?

  • Отечественные и иномарки с 1990 года выпуска
  • Грузовые — коммерческий транспорт
  • Прицепы
  • Спецтехнику
  • Мототехнику
  • Любых автомобили: легковые и внедорожники

Примеры расчета стоимости автомобилей

Стоимость Хенда Солярис 300.000 рублей. Наша фирма готова его купить за 280.000 тысяч рублей сегодня, если он честный, не находится в залоге и не имеет проблем.

Варианты стоимостей автомобиля:

Авто имеет запрет/арест (без погашения) — 180.000 или 270.000 с погашением долгов (долги гасит собственник)

Кредитный авто без ограничений -от 200.000 рублей

Авто на запчасти за 130.000-150.000 рублей.

Авто с неисправным ДВС — цена 200.000 тыщ. (ДВС 50.000 + технические жидкости и установка 30.000 рублей)

Продайте свой автомобиль быстро

Хотите быстро продать автомобиль с пробегом в Санкт-Петербурге дорого, получить консультацию или интересуетесь условиями предварительной выплаты, просто оставьте заявку на нашем сайте, закажите обратный звонок или наберите нам по телефону, мы ответим на все Ваши вопросы.  Мы не обязываем Вас продавать свой автомобиль именно в наш автовыкуп, не навязываем свои условия, не будем звонить по 100 раз на дню и требовать продать свой авто нам, но мы максимально окажем помощь, проведем грамотную оценку, предложим выгодные условия скупки, если все Вас устроит, то мы честно проведем сделку в любом регионе, на даче, около дома и даже в поле.

Закажите обратный звонок

перезвоним в течении 1 минуты

Выкупленные автомобили
Bentley Continental GT

Bentley Continental GT Год выпуска — 2005. Состояние — отличное Пробег — 67.000 км. Цена — 1.700.000 рублей. Все выкупленные
Mercedes GLE

Mercedes GLE Год выпуска — 2015. Состояние — Юридически чиста. Пробег — 114.000 км. Цена — 3.200.000 рублей. Срок сделки
Mercedes G-class

Mercedes G-class Год выпуска — 2013. Состояние — Юридически чиста. Пробег — 50.000 км. Цена — 15.000.000 рублей. Срок сделки
Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300 Год выпуска — 2021. Состояние — Юридически чиста. Пробег — 1 000 км Цена — 7.000.000

Выкуплено автомобилей за 2021 год

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Ответы на частые вопросы

Все сделки оформляются по закону РФ. Для того чтобы продать машину необходимо заключить договор купли-продажи автомобиля.

Для выкупа автомобилей без документов потребуется:

  1. Ключи от авто
  2. Паспорт продавца
  3. Если есть, доверенность

После оформления, Вы сразу получаете наличные деньги на месте, если хотите получить переводом на карту или на счет фирмы, скажите это заранее нашему менеджеру.

Если Вы продаете авто в нашу компанию, то Вы избавляете себя полностью от рисков быть обманутым.

  1. Все штрафы при перегонке, если таковы будут, мы оплатим.
  2. Вы получите официальный договор купли-продажи.
  3. У нас есть постоянный адрес где Вы сможете нас найти всегда.
  4. Все наши сотрудники имею постоянную прописку в Москве.

Мы дорожим репутацией, ведь репутация это все, что может развить наш бизнес.

Мы срочный автовыкуп, мы приедем к Вам в течении часа, может чуть дольше все зависит от того где Вы находитесь и состояния на дорогах.

Покупаем все автомобили, различных марок и производителей — абсолютно все! Отечественные, все иномарки, китайские и индийские!
Любую технику, спецтехнику, спецтранспорт, мототехнику.
Лодки не покупаем — извините 🙂

Позвоните нам, мы грамотно и бесплатно на них ответим.
Мы в некотором роде альтруисты, оказываем юридическую помощь по телефону. И совсем не обязательно, что Вы хотите продать автомобиль.

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