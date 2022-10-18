Срочный выкуп авто в СПБ и области

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Заполните заявку или позвоните, никаких обязательств, узнайте цену выкупа сегодня!

Наша компания «Империя Выкупа» существует с 2004 года, за это время выкупили очень много подержанных автомобилей различных марок и типов. Мы люди которые грамотно и качественно подходим к вопросам выкупа автомобилей у населения, все наши сделки оформлены юридически правильно, а машины снимаются с учета. Обращение за услугами срочного выкупа авто может потребоваться по множеству различных причин. Порой это желание приобрести новое транспортное средство, ну а зачастую нам просто нужна большая сумма денег. В любом случае срочность является одним из самых важных моментов, и в этом часто кроется основная проблема. Предлагаем услуги по скупке автомобилей во всех районах СПБ и Ленинградской области. Наша скупка машин является надежной компанией которая занимает лидирующие позиции в сфере покупки машин у населения. Мы предлагаем самые выгодные условия если Вы хотите продать свой автомобиль.

Почему люди обращаются именно к нам?

Мы предлагаем объективную оценку автомобиля

Лучшие цены на срочный выкуп до 95% от рыночной стоимости машины

Бесплатные услуги по оформлению

Работаем как с физическими лицами, так и с компаниями – юридическими лицами

Как продать автомобиль срочно в СПБ?

Чтобы продать автомобиль в срочный выкуп в СПБ, необходимо оставить заявку на сайте, позвонить по телефону или отправить сообщение в один из мессенджеров. При обращении в нашу компанию, можете указать, какую стоимость Вы желаете получить за свою машину, но не забывайте, компании по выкупу покупают машины чуть ниже рыночных цен.

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Позвоните или напишите нам в Telegramm | WhatsApp +79522888429 ВЫЕЗД ОЦЕНЩИКА

Оценщик приедет в течение 60 минут бесплатно в любой регион России

ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ

Составление и подписание документов бесплатно в день совершения сделки ПОЛУЧАЕТЕ ДЕНЬГИ

Наличный или безналичный расчет, около автомобиля с проверкой в банке.

Выкуп авто с выездом в любой район Санкт-Петербурга

Для Вашего удобства, что бы Вы не теряли время и нервы стоя в пробках, мы осуществляем выезд во все районы Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный. Мы делаем наш сервис удобным, поскольку не каждому клиенту может понравится озвученная сумма, мы дорожим нашей репутацией и временем клиента. Что бы Вы не катались впустую, мы приедем к Вам сами, абсолютно бесплатно, без каких либо претензий если Вы откажитесь от наших услуг. Мы оптимально лояльны к любому клиенту!

Бесплатные услуги Наши преимущества Что покупаем? Оценка автомобиля Выплачиваем дороже дилеров, traid-in, аукционов Иномарки и отечественные авто от 2000 года выпуска Выезд оценщика на выкуп Мы работаем официально с 2007 года на рынке Спецтехнику Эвакуатор для авто не на ходу Работаем как с юридическими так и с физическими лицами Прицепы Оформление договора Выплачиваем до 20.000.000 рублей наличными Мототехнику Проверка денежных средств Бесплатные консультации В любом состоянии Такси до дома Круглосуточная работа без праздников и выходных Любые коммерческие авто

Выкупаем авто с выездом в Ленинградской области

Наша компания, готова выкупить автомобиль даже если Вы живете в Ленинградской области. Наш сотрудник осуществит выезд абсолютно бесплатно! Не важно в каком городе Вы живете, даже пускай это будет село или посёлок, мы приедем в течении 1-2 часов.

Выкупленные автомобили нашей компанией

Mercedes GLE

Год выпуска — 2015

Пробег — 114.000 км

Состояние — отличное

Место сделки — Санкт-Петербург

Цена выкупа — 3.200.000 рублей Porsche Panamera 4S

Год выпуска — 2009

Пробег — 49.000 км

Состояние — отличное

Место сделки — Санкт-Петербург

Цена выкупа — 2.000.000 рублей Audi R8

Год выпуска — 2013

Пробег — 32.000 км.

Состояние — хорошее

Место сделки — Санкт-Петербург

Цена выкупа — 6.700.000 рублей

Bentley Continental GT

Год выпуска — 2005

Пробег — 67.000 км

Состояние — хорошее

Место сделки — Ленинградская область

Цена выкупа — 1.700.000 рублей Mercedes 222

Год выпуска — 2015

Пробег — 170.000 км

Состояние — отличное

Место сделки — Ленинградская область

Цена выкупа — 3.000.000 рублей Chevrolet Tahoe

Год выпуска — 2017

Пробег — 120.000 км

Состояние — хорошее

Место сделки — Ленинградская область

Цена выкупа — 3.500.000 рублей

Выкупаем автомобили любых марок