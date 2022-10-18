Срочный выкуп авто в СПБ и области
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Заполните заявку или позвоните, никаких обязательств, узнайте цену выкупа сегодня!
Наша компания «Империя Выкупа» существует с 2004 года, за это время выкупили очень много подержанных автомобилей различных марок и типов. Мы люди которые грамотно и качественно подходим к вопросам выкупа автомобилей у населения, все наши сделки оформлены юридически правильно, а машины снимаются с учета. Обращение за услугами срочного выкупа авто может потребоваться по множеству различных причин. Порой это желание приобрести новое транспортное средство, ну а зачастую нам просто нужна большая сумма денег. В любом случае срочность является одним из самых важных моментов, и в этом часто кроется основная проблема. Предлагаем услуги по скупке автомобилей во всех районах СПБ и Ленинградской области. Наша скупка машин является надежной компанией которая занимает лидирующие позиции в сфере покупки машин у населения. Мы предлагаем самые выгодные условия если Вы хотите продать свой автомобиль.
Почему люди обращаются именно к нам?
- Мы предлагаем объективную оценку автомобиля
- Лучшие цены на срочный выкуп до 95% от рыночной стоимости машины
- Бесплатные услуги по оформлению
- Работаем как с физическими лицами, так и с компаниями – юридическими лицами
Как продать автомобиль срочно в СПБ?
Чтобы продать автомобиль в срочный выкуп в СПБ, необходимо оставить заявку на сайте, позвонить по телефону или отправить сообщение в один из мессенджеров. При обращении в нашу компанию, можете указать, какую стоимость Вы желаете получить за свою машину, но не забывайте, компании по выкупу покупают машины чуть ниже рыночных цен.
Выкуп авто с выездом в любой район Санкт-Петербурга
Для Вашего удобства, что бы Вы не теряли время и нервы стоя в пробках, мы осуществляем выезд во все районы Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный. Мы делаем наш сервис удобным, поскольку не каждому клиенту может понравится озвученная сумма, мы дорожим нашей репутацией и временем клиента. Что бы Вы не катались впустую, мы приедем к Вам сами, абсолютно бесплатно, без каких либо претензий если Вы откажитесь от наших услуг. Мы оптимально лояльны к любому клиенту!
|Бесплатные услуги
|Наши преимущества
|Что покупаем?
|Оценка автомобиля
|Выплачиваем дороже дилеров, traid-in, аукционов
|Иномарки и отечественные авто от 2000 года выпуска
|Выезд оценщика на выкуп
|Мы работаем официально с 2007 года на рынке
|Спецтехнику
|Эвакуатор для авто не на ходу
|Работаем как с юридическими так и с физическими лицами
|Прицепы
|Оформление договора
|Выплачиваем до 20.000.000 рублей наличными
|Мототехнику
|Проверка денежных средств
|Бесплатные консультации
|В любом состоянии
|Такси до дома
|Круглосуточная работа без праздников и выходных
|Любые коммерческие авто
Выкупаем авто с выездом в Ленинградской области
Наша компания, готова выкупить автомобиль даже если Вы живете в Ленинградской области. Наш сотрудник осуществит выезд абсолютно бесплатно! Не важно в каком городе Вы живете, даже пускай это будет село или посёлок, мы приедем в течении 1-2 часов.
Выкупленные автомобили нашей компанией
Выкупаем автомобили любых марок
Хотите быстро продать машину с пробегом, получить консультацию или интересуетесь условиями автовыкупа, просто оставьте заявку на нашем сайте, закажите обратный звонок или наберите нам по телефону, мы ответим на все Ваши вопросы. Мы не обязываем Вас продавать свой автомобиль именно в наш автовыкуп, не навязываем свои условия, не будем звонить по 100 раз на дню и требовать продать свой автомобиль нам, но мы максимально окажем помощь, проведем грамотную оценку, предложим выгодные условия, если все Вас устроит, то мы честно проведем сделку в любом регионе, на даче, около дома и даже в поле :-).
Наша компания готова купить любые автомобили, в любом их состоянии: старые, новые, премиум — дорогие авто, так же автомобили которые были в ДТП или являются с неисправностями. Желательно, чтобы год выпуска Вашего автомобиля не превышал 2000 год.
Услуга срочного выкупа — это необходимость в быстрой продаже автомобиля не прибегая клиенту самостоятельному поиску клиента. В срочном выкупе Вы сможете за короткое время выручить за свой транспорт до 98% от рыночной стоимости вашей машины. Услугу срочного выкупа оказывают: дилеры, перекупщики, частные компании по выкупу.
Первый вариант самый простой. У Вас имеется хороший автомобиль, Вы являетесь собственником, а машина исправна. Сделайте химчистку, помойте автомобиль, уберите свои личные вещи из автомобиля. Заходите на интернет-площадки по продажи авто: auto.ru, avito.ru, drom.ru, am.ru и т.д. Разместите объявления о продаже. Сфотографируйте, укажите недостатки, если они есть, и будьте уверенны, что покупатель не заставит себя ждать.
Второй вариант менее распространенный, но все же имеет место быть. Чтобы быстро продать автомобиль, можно прибегнуть к знакомым, возможно кто-то из Ваших друзей или знакомых планирует покупку автомобиля. Предложите им Ваш автомобиль, обычно 10% автомобилей продаются именно знакомым.
Третий вариант поможет Вам если необходимо быстро продать автомобиль, прямо сегодня. Возможно это не самый выгодный способ, но деньги Вы получите уже сейчас. Продайте Ваш автомобиль в нашу компанию, мы готовы выплатить до 95% от рынка. Вы не будете размещаться объявления, общаться с такими же компаниями по телефону, показывать автомобиль по 5 раз на дню. Мы быстрый способ избавиться от машины уже сейчас, с не большой уценкой.
Вам необходимо продать автомобиль, но вы не знаете во сколько его оценить?
Разберем коротко, как определить рыночную стоимость именно Вашего автомобиля.
1.Заходим на сайт интернет-площадок avito.ru или auto.ru
2.Выбираете марку, модель, год, объем двигателя и коробку передач.
3.Изучайте самый низ рынка, что там размещено? Такси, битые, проблемные, цена значительно ниже основного списка — это все автомобили с проблемами, найдите первое объявление которое примерно соответствует вашим характеристикам авто и не имеет повреждений или проблем. Эта цена будет означать начало рынка на ваш автомобиль.
Чтобы продать правильно автомобиль, учитывайте все нюансы по Вашему авто, ведь даже незначительные дефекты уменьшают стоимость автомобиля.
Перекупщики или фирмы по выкупу авто отталкиваются именно от этой цены и выплачивают -95% именно от нее.
Но когда же выплачивают 100% ? А вот это все зависит от Вашего автомобиля, если Вы 1 хозяин, автомобиль не имеет повреждений, царапин, у автомобиля малый пробег и он просто в очень хорошем состоянии, то да Вы за этот автомобиль можете получить все 110%.